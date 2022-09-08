عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب شعبها ودعم حقوقه في التنمية

صدى البلد

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد أن بلاده تعرضت لواحدة من أقسى وأعنف هجمات الإرهاب وأكثرها همجية، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم حقوقه في التنمية المُستدامة والتعافي المُبكر، وفي إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على أرضه.


وقال المقداد - في كلمة عبر الفيديو خلال افتتاح المؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب المُنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم /الخميس/، أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن سوريا خسرت في حربها على التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) و(جبهة النصرة) و(القاعدة) وغيرها من التنظيمات الإرهابية عشرات آلاف الضحايا، إضافة إلى تشريد الملايين وإلحاق دمار بالبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة.


وأضاف أنه رغم الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الأمم المتحدة في مجال مساعدة ضحايا الإرهاب فإن سوريا لم تتلق إلى اليوم أي دعم يُذكر لا في مجال مكافحة الإرهاب ولا في مجال دعم ضحاياه وعائلاتهم ومساعدتهم على استعادة القدرات للاندماج مجدداً في الحياة.


وأشار المقداد إلى أن سوريا حاربت الإرهاب العالمي نيابة عن العالم بأسره ودفعت أثماناً غير مُسبوقة من طاقاتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية وهي تسعى اليوم إلى استثمار وتفعيل برامجها ومواردها الوطنية المُستنزفة أصلاً من أجل مساعدة مواطنيها ولا سيما ضحايا الإرهاب وعائلاتهم على استعادة الحقوق الأساسية في الحياة والرفاه.


وأكد أن الشعب السوري الذي صمد وعانى طويلاً من جرائم المجموعات الإرهابية يستحق من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبه ودعم حقوقه في التنمية المُستدامة والتعافي المُبكر وفي وضع حد للإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة عليه وفي إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على أرضه.


وأشار إلى أن احترام وحماية حقوق ضحايا الإرهاب يجب أن يبدأ بمعالجة الأسباب والعوامل الحقيقية التي أدت إلى انتشار الإرهاب كظاهرة عالمية وفي مقدمتها الفقر والجوع والاحتلال واستخدام القوة العسكرية والسكوت عن التطرف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

هو نفس الشوق.. ضرة بوسي في شهر العسل مع هشام ربيع |صور

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

"جسر لندن سقط".. كلمة سر إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعزي العائلة الملكية والحكومة البريطانية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أبو العينين: الرئيس وجه بمنح حوافز للمستثمرين ورجال الصناعة

آبل تكشف أسعار تشكيلة iPhone 14 حول العالم

الرئيس السيسي: خالص عزائي للمملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

عفاف شعيب عن إرضاع الأطفال: مينفعش الهرتلة اللي إحنا عايشين فيها دي

فيريرا : هذا طلبي من الجماهير في قطر قبل مبارة الزمالك والهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها The Crown.. مسلسلات وأفلام ناقشت حياة الملكة إليزابيث الثانية قبل رحيلها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

انتشار صور رومانسية لـ ضرة بوسي مع زوجها وتهاني من المتابعين |شاهد

كانت قمر .. 10 صور للملكة إليزابيث في عز شبابها | شاهد

فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ