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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 54 طن أرز شعير خلال 21 موقعاً في كفر الشيخ

توريد الأرز
توريد الأرز

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توريد 54 طن أرز و 420 كيلو، لمواقع توريد الأرز بمدن ومراكز المحافظة، لتسويقها من خلال البنك الزراعي المصري، وشركة مضارب كفر الشيخ، موجهاً عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بمتابعة أعمال توريد الأرز، وتشجيع المزارعين على التوريد.


وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن هناك 21 موقعا لاستلام الارز، بمدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أن المنزرع من الأرز هذا العام 244 ألف فدان والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن.

 

وأشار وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إلى أن محافظ كفر الشيخ وجه بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد الأرز.

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