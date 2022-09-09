هبة قطب: الفطور الجنسي أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج

اثارت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية جدلا كبيرا خلال تصريحاتها التي تخص الرجل والمرأة .

واكدت الدكتورة هبة قطب ان الفطور الجنسي هو أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج بين كل رجل وامرأة .

واشارت هبة إلي أن الفطور يحدث بسبب الجهل بطبيعة للعلاقة بين الزوجين ونقص كبير في معلومات العلاقة الحميمة لذلك يجب أن يكون هناك تجديد واقتراحات من الطرفين وغالبا يكون الخوف من رد فعل الزوجة أو الزوج .

ونصحت هبة قطب بعض النصائح لعلاج الفطور في العلاقة الزوجية

١. ممارسة العلاقة الحميمة بشكل متجدد سواء في المكان أو الزمان أو الاوضاع مع تجنب المحرمات في العلاقة الحميمية.

٢. تجربة المساج ووضع شموع موسيقي هادئة اضاءات جديدة بالمكان روائح مهدئة للأعصاب بالغرفة .

٣.ونصحت هبة قطب بالفصل بين المشاكل الزوجية اليومية والعلاقة الحميمة حيث أنها العلاج الذي جعله الله للإنسان لتخفيف أعباء الحياة بين الزوجين .