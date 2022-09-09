عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

درة بفستان الزيبرا تثير الجدل في السعودية

صدى البلد

تألقت الفنانة درة بإطلالة أنيقة، خطفت أنظار المتابعين، حيث انهالت عليها التعليقات للإشادة بذوقها الرفيع في اختيار إطلالتها بعناية.

وظهرت درة في أحدث ظهور لها، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الابيض في الأسود ، بتصميم بسيط ،  مما يكشف عنها جمالها وأنوثتها. 

 

سعر فستان درة 

 

ويحمل فستان درة توقيع ماركة الازياء العالميه دولتشي اند غابانا ، وقد بلغ سعره 3114 دولار  اي بما يعادل حوالي 60 الف جنيه. وتم عرض الفستان علي موقع سعودي مما آثار الجدل علي الانستجرام

واستكملت درة إطلالتها الأنثوية ببعض اللمسات الجمالية، كارتداء حذاء أنيق وجذاب باللون الأسود ، وتركت خصلات شعرها البني المموج منسدلا أعلى كتفيها مما خطفت الأنظار.

ولم تتكلف درة في اختيار الميكب، فاعتمدت على البساطة كعادتها، واختارت الالوان الهادئة التي تبرز جمال ملامحها.

 

درة سعر فستان درة فستان درة فستان درة توقيع ماركة الازياء العالميه دولتشي اند غابانا اطلالة درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

سورة الكهف نهار الجمعة .. فضلها وكم آية يجب قرأتها ؟

فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. غدا

إيهاب الكومي : نطالب أندية الشركات بتكرار تجربة سيراميكا كليوباترا مع ديروط

برقيات عزاء من قادة العالم العربي في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

يتراجع ويعتذر .. إعلامي سعودي :الهلال خسر ثلاث مرات من الأهلي وحقق فوزا وحيدا أمام الزمالك

جالاتا سراي التركي يضم ماتا وايكاردي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور محذوفة .. شاهد إطلالات ميرفت أمين بأفلام الأبيض والأسود

بالأعناق وإطلالة جريئة .. طليقة أحمد الفيشاوي لـ أحد أصدقائها: وحشتني جدا

الماركيزة تثير الجدل خلال زيارتها لمصر

سعره مش غالي.. زيت سحري وراء سر لمعان رجل دينا الشربيني

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ