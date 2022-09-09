درة بفستان الزيبرا تثير الجدل في السعودية

تألقت الفنانة درة بإطلالة أنيقة، خطفت أنظار المتابعين، حيث انهالت عليها التعليقات للإشادة بذوقها الرفيع في اختيار إطلالتها بعناية.

وظهرت درة في أحدث ظهور لها، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الابيض في الأسود ، بتصميم بسيط ، مما يكشف عنها جمالها وأنوثتها.

سعر فستان درة

ويحمل فستان درة توقيع ماركة الازياء العالميه دولتشي اند غابانا ، وقد بلغ سعره 3114 دولار اي بما يعادل حوالي 60 الف جنيه. وتم عرض الفستان علي موقع سعودي مما آثار الجدل علي الانستجرام

واستكملت درة إطلالتها الأنثوية ببعض اللمسات الجمالية، كارتداء حذاء أنيق وجذاب باللون الأسود ، وتركت خصلات شعرها البني المموج منسدلا أعلى كتفيها مما خطفت الأنظار.

ولم تتكلف درة في اختيار الميكب، فاعتمدت على البساطة كعادتها، واختارت الالوان الهادئة التي تبرز جمال ملامحها.