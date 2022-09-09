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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس سموحة يكشف مصير المعارين وعبدالكبير الوادي مع الفريق

وليد عرفات
وليد عرفات

كشف وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، مصير اللاعبين المعارين وصفقات الفريق بالموسم الجديد.


وقال عرفات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " سموحة له تاريخ في كرة القدم وكان لدينا طموح بتحقيق المركز الرابع بالموسم الحالي من أجل خوض المنافسات الأفريقية، ولكن أحيي الفريق على كل ما قدمه والوصول للمركز السادس والمشاركة في البطولة العربية بالموسم المقبل".

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وتابع: "أشكر عبدالحميد بسيوني على كل ما قدمه للفريق، وتعاقدنا مع طارق العشري بعد قرار بسيوني بالرحيل عن النادي".


وأكمل: "اللاعبون المعارون سيعودون لفرقهم، وننتظر قرار أندية هؤلاء اللاعبي بشأن مصيرهم، وحال خروجهم من حسابات أنديتهم سيتم التعاقد معهم مرة أخرى".


وأتم: "أخبرت عبدالكبير الوادي بأن النادي سيقدم له عرضا للبقاء مع الفريق خلال الموسمين المقبلين إذا لم يتلقى عرضا مناسبا خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية للاعب".

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