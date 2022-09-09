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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نصف مليون مشاهدة لأغنية حكيم الجديدة "معلم" عقب يومين من طرحها

حكيم
حكيم

حققت أغنية الفنان حكيم “معلم” حوالي نصف مليون مشاهدة خلال يومين من طرحها على موقع يوتيوب، وهي من كلمات هاني لشهب وألحان علاء غنيم.

يذكر أن طرح الفنان حكيم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية بعنوان "قول الله".

“قول الله” من غناء حكيم وكلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

وتتسم الأغنية بالطابع المبهج والتغيير في الموسيقى، ويظهر حكيم بشكل غير تقليدي، ولوك مختلف يعمل عليه منذ سنوات، فدائما ما يحرص على أن يقدم لجمهوره أشكالا فنية جديدة، وبالتالي ستكون هناك العديد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة. 

وينوي حكيم خلال الصيف طرح عدد من الأغنيات المميزة على كل منصات الأغاني والسوشيال ميديا وكذلك قنوات التليفزيون، كما يستعد خلال الفترة القادمة لإحياء مجموعة من الحفلات يعلن عنها تباعا.

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