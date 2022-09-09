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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أرواح في المدينة".. في ضيافة صالون العمارة والسينما بالهناجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف صالون "العمارة والسينما" والذي ينظمه بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الحلقة الرابعة من سلسلة "أرواح في المدينة" للإعلامي محمود التميمي، وذلك فى السادسة مساء الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالجزيرة.

في الحلقة الرابعة يستحضر لنا التميمي روح القاهره عام 1981 بمنطقة الغورية وما حول منطقة باب زويلة كما تخيلها محمود أبوزيد فى فيلم "العار" وصورها على عبد الخالق ولحنها الموسيقار حسن أبو السعود ، والشخصيات التى جسدتها إبداعات نور الشريف ، محمود عبد العزيز، عبد البديع العربي، حسين فهمي وغيرهم من كبار نجوم السينما المصرية.

صالون العمارة والسينما بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية أرواح في المدينة للإعلامي محمود التميمي

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