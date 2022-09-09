طوق نجاة.. شراكة بين مرسيدس وريفيان لإنتاج شاحنات للسوق الأوروبية

اتفقت شركة مرسيدس بنز وريفيان للسيارات الكهربائية على الشراكة في إنتاج شاحنات كهربائية كبيرة الحجم مخصصة للقارة الأوروبية، ويأتي هذا التحالف في وقت تحتاج فيه ريفيان الناشئة بشدة لشريك مخضرم في مجال تصنيع السيارات خاصة بعد ما تخلت فورد عن شراكتها مع ريفيان وباعت معظم أسمهما من الشركة بعد تدهور أرقام المبيعات والنتائج المالية المخيبة للآمال.

وقال البيان الرسمي إن الشركتين ستنتجان الشاحنات في منشأة جديدة "تستفيد من موقع مرسيدس بنز الحالي في وسط و شرق أوروبا".

الاتفاق المفاجئ بين مرسيدس و ريفيان يعد ضربة قاسية لـ منطقة Gravity بيزنس بارك في سومرست، والذي كان يأمل في إقناع صانع شركة السيارات الأمريكية الناشئة "ريفيان" ببناء منشأة إنتاج هناك.

جاء في البيان المشترك لـ مرسيدس و ريفيان إن التحالف بين الشركتين ستمكن كلا من ريفيان ومرسيدس "الاستفادة من عمليات التعاون والخبرات وتوفير تكلفة الإنتاج بشكل كبير".

أشار البيان أن الشركات تخطط لإنتاج شاحنتين كبيرتين ، واحدة تعتمد على منصة VAN.EA، المخصصة للشاحنات الكهربائية التابعة للعلامة التجارية الألمانية مرسيدس بنز، والأخرى تعتمد على الجيل الثاني من شاحنة ريفيان الكهربائية ، وتسمى ريفيان لايت فان (RLV).

تصنع ريفيان بالفعل شاحنة بيك اب كهربائية بالحدم الكامل في منشأتها بمنطقة نورمال ولاية إلينوي مستخدمة منصة 700 EDV، وبدأت في إدخال تعديلات وتطوير جديد على منصتها EDV 500 لتصنيع للمركبات الأصغر حجما.

لم يتم تحديد توقيت بدء إنتاج الشاحنات الأوروبية، لكن مرسيدس قالت في البيان إنها ستبدأ في بناء المركبات على منصتها الهندسية VAN.EA اعتبارًا من عام 2025، وتأتي هذه الشراكة في وقت ستساعد فيه Rivian شركة مرسيدس في زيادة حجم الإنتاج اللازمة لإنتاج شاحناتها الكبيرة ، بما في ذلك مشاركة البطاريات.