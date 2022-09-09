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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ قنا يعلن دخول 950 فصل جديد مع بداية العام الدراسي

مدارس قنا
مدارس قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنهاء مديرية التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023 بجميع مدارس المحافظة، من خلال إنهاء أعمال الصيانة من دهانات وتجديد دورات المياه والإضاءة وتركيب مراوح بالفصول وصيانة زجاج شبابيك الفصول، بالإضافة إلى عمل صيانة شاملة لعدد من مدارس المحافظة.


وأوضح محافظ قنا، أنه سوف يتم دخول 950 فصل دراسي جديد يضاف لمدارس قنا والبالغ عددها 2144 مدرسة تضم 856 ألف و270 طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية" رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي''.

 

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وأضاف الداودى، بأن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين ، خاصة فيما يخص التوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة، مع المتابعة المستمرة لإنتظام المنظومة التعليمية من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البناء مع مجالس الأمناء بمدارس المحافظة.

 

و أكد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بأنه تم إتخاذ عدة إجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023،  منها تبني مبادرة مدرستي نظيفة آمنة استعدادا للعام الدراسي الجديد ، والإنتهاء من صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي ، واستلام الكتب الدراسية وتسليمها للمدارس تمهيداً لتسليمها للتلاميذ.

 

و تابع خالد، كما تم الإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز ولضمان استقرار العملية التعليمية، والانتهاء من تدريب المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب"على المنظومة الجديدة - الدمج - التغيرات المناخية"، التوجيه بعدم ربط الكتب بالمصروفات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والأمن لتوفير زائرات صحيات والاستفادة من الخدمة العامة وسرعة الانتهاء من الأبحاث لمستحقى الإعفاء من المصروفات.

 

 

قنا العام الدراسي الجديد التعليم الفصول المدارس اخبار قنا

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