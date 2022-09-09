كما انفرد صدى البلد | السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا لـ الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

يصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين.. مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء. ومن المقرر أن يحضر للقاهرة غدًا السبت لبدء المهمة.

وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن توصل إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاتفاق نهائى مع السويسرى مارسيل كولر لتولى تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش بعد توجيه الشكر له وانهاء التعاقد بالتراضي مع الأهلي.

وأشارت المصادر الى أن سامى قمصان المدرب العام لفريق الكرة بـ النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مستمران فى الجهاز الفنى الجديد على ان يتم تعيين وليد سليمان فى قطاع الكرة لمساعدة سيد عبد الحفيظ على أمل اكتساب المزيد من الخبرات فى المرحلة المقبلة للاستفادة من قدراته وحبه وانتمائه الشديد للأهلي .

وسافر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات إلى سويسرا بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي، للتفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.