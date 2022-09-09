الكاجوال يبرز أناقة وجاذبية سارة ناجي

شاركت الفنانة سارة ناجي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سارة بإطلالة كاجوال تبرز اناقتها حيث ارتدت بنطال جينز ونسقت معه توب، كما اعتمدت علي ميكاج ناعم ابرز ملامحها الجميلة بالألوان الناعمة الرقيقة، مع تسربحة شعر بطريقة مميزة.



وتعود الفنانة سارة ناجي للدراما مجدداً، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، والمسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

وشاركت سارة ناجي فى مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.