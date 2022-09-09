الملك تشارلز يمنح ولي العهد ويليام لقب أمير ويلز

تعهد الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، في خطابه الملكي الأول، بخدمة المملكة المتحدة، وشعبها، والدفاع عن الدستور.

وقال الملك تشارلز الثالث، في خطابه من قصر باكنجهام: حياتي ستتغيّر كثيرا في الأيام المقبلة وأتعهد بخدمة شعبنا".

وأضاف "مجتمعنا أصبح يتمتع بالتعددية الثقافية والدينية وسأسعى لخدمة جميع البريطانيين على اختلاف توجهاتهم وأصولهم".

وتابع "بصفتي وريث التاج أدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقي، والأمير ويليام سيتحمل المسؤوليات التي أديتها لخمسة عقود. ابني ويليام يخلفني في لقب أمير ويلز".

وقال الملك تشارلز "فخور بأن وليامز أصبح أمير ويلز وكاثرين ستكون أميرة ويلز"، في إشارة إلى كاثرين ميدلتون زوجة ولي العهد الأمير ويليام".

وأعلن ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، في وقت سابق اليوم، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، توفيت الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، قضت 70 عاما على عرش بريطانيا، وقضى الملك الجديد، تشارلز الثالث، معها الساعات الأخيرة من حياتها هناك.

وأعلن قصر باكنجهام أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة لبريطانيا منذ عام 1952، وتوفيت عن عمر ناهز 96 عاما، ليصبح ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا على البلاد.

ويصبح ملك بريطانيا الملك الدستوري لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي يرأسها، فهو ملك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهو رئيس الكومنولث وملك 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، وباربادوس، وباهاماس، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتوفالو، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت والجرينادين، وبليز، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس.