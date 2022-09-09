ناقش الأجندة التشريعية.. معسكر الهيئة البرلمانية للتنسيقية يستكمل نشاطه لليوم الثاني

استكمل معسكر الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشاطه لليوم الثاني، في محافظة بورسعيد.



أدار الجلسة، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية وهم إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، النائب عمرو يونس، امين سر الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وطرح النائب محمد اسماعيل، أمين سر التكتل البرلماني للتنسيقية بمجلس النواب، الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية في البرلمان.



كما استعرض النائب أكمل نجاتي، المنسق السياسي لتكتل التنسيقية بمجلس الشيوخ، الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية بالمجلس.



وشهد الإجتماع، مناقشة بين نواب التنسيقية والمكتب الفني للتكتل حول خريطة تنفيذ الأجندة التشريعية.