يشعر بالاشتياق لجمهوره.. الشاب مامي يتفق مع يعقوب المهنا على إدارة أعماله

أعلن المخرج والمنتج الكويتي يعقوب المهنا عن الاتفاق مع نجم الراي الجزائري الشاب مامي على ادارة أعماله وتقديم العديد من المشروعات الفنية في مصر والدول العربية خلال الفترة المقبلة ، وذلك من خلال شركته "فنون الخليج" .

وقال المهنا في تصريحات صحفية أن الشاب مامي يسعى للعودة بقوة وإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في في مصر والكويت والإمارات والسعودية والعديد من الدول العربية ، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاغاني السينجل ، مشيراً إلى أن ينوي أيضاً تقديم دويتو غنائي وسوف يتم الإعلان عن اسم النجم المقرر ان يشاركه هذا العمل خلال الايام القليلة المقبلة .

أعمال الشاب مامي

وأضاف المهنا أن الاتفاق مع الشاب مامي يعد انجاز مهم آخر لشركته "فنون الخليج" ، لما يمثله "مامي" من شهرة عريضة على مستوى الوطن العربي ، مؤكداً أن التعاون المشترك سوف ينتج عنه مجموعة كبيرة من الأعمال بمختلف اللهجات العربية ارضاءاً لأذواق جمهور الشاب مامي .

ومن جانبه قال الشاب مامي في تصريحات صحفية أنه يسعى للعودة لجمهوره بمجموعة كبيرة من الاغاني ، بالإضافة الي التعاقد على عدة حفلات غنائية في الدول العربية ، مؤكداً أنه يشعر باشتياق شديد للقاءه جمهوره ، وأن هناك مشروعات غنائية بدأ التحضير لها بالفعل ، ومنها مشروع دويتو مع أحد نجوم الغناء بمصر ، وسوف يتم الاعلان عن كل تفاصيله في وقت لاحق .

الشاب مامي

الشاب مامي

الشاب مامي

الشاب مامي

الشاب مامي

يعقوب المهنا

الشاب مامي

الشاب مامي