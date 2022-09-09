مصروفات جامعة حلوان الأهلية .. مد فترة السداد حتى 11 سبتمبر

مصروفات جامعة حلوان الأهلية ، أعلنت الجامعة منذ قليل خبرا سارا بشأنها لجميع الطلاب المرشحين لها عن طريق مكتب تنسيق الجامعات 2022 “المرحلة الأولى”، حيث تقرر مد ميعاد سداد مصروفات جامعة حلوان الاهلية المقررة حتى يوم 11 سبتمبر 2022 .

جدير بالذكر أنه في حالة التخلف عن سداد مصروفات جامعة حلوان الاهلية في الميعاد المحدد ، سيعتبر ذلك تنازلا عن حق الطالب في القبول في جامعة حلوان الاهلية.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

وكشفت جامعة حلوان الأهلية عن أن مصروفات البرامج الدراسية بتنسيق الجامعات 2022 تأتي كالآتي :

‎برنامج هندسة الأنظمة ٤٨٠٠٠ جنيه.

‎برنامج العمارة والتصميم البيئي ٤٨٠٠٠ جنيه.

‎برنامج التصميم الداخلي البيئي ٣٥٠٠٠ جنيه .

‎برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ٣٥٠٠٠ جنيه.

‎برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي ٣٥٠٠٠ جنيه.

مصروفات جامعة حلوان الاهلية



الاوراق المطلوبة لـ التقديم في جامعة حلوان الاهلية

أصل شهادة الثانوية العامة و 3 صور منها

أصل شهادة مسلاد مميكنة و 3 صور منها

بطاقة الترشيح و 3 صور منها

صورة البطاقة الشخصية للطالب

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر

8 صور شخصية للطالب 4×6

طلب الالتحاق

استمارة 2 جند لجميع الطلاب الذكور

استمارة 6 جند لمواليد 2005 وما قبلها

كليات جامعة حلوان الأهلية

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية، عن بدء ٣ كليات هي “الهندسة والفنون التطبيقية والإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال”، بتنسيق الجامعات 2022.

كلية الهندسة :

برنامج العمارة والتصميم البيئى لطلاب الشعبة العلمية (علمى رياضة) بحد ادنى ٦٨%.

كلية الفنون والفنون التطبيقية:

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية (علمى + ادبى) بحد أدنى ٥٥%

برنامج التصميم الداخلى البيئى (الشعبة العلمية) بحد أدنى ٥٥%

كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال:

برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى (علمى + ادبى) بحد أدنى ٥٥%