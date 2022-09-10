عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبهه مامتها جدا.. ظهور يثير الجدل لشيرين رفقة ابنتها|شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة شيرين ، صورة جديدة لها رفقة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

 

txt

ماركات عالمية وأسعار خرافية.. سعر صادم لإطلالة درة في أحدث ظهور| شاهد

txt

بوزن زائد وتجاعيد شديدة .. إلهام شاهين تصدم متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

 

وتألقت شيرين، مرتديه فستان من الجينز باللون الازرق الغامق ، وتميز الفستان بتفصيلة بسيطة تكشف عن جمالها. 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها اللافت. 

كما اختارت شيرين عبد الوهاب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

ولم تتكلف شيرين عبد الوهاب،  بوضع الكثير من الاكسسوارات،  واكتفت بوضع قرط بسيط لاكمال ظهورها. 

وإليكم صور شيرين 

شيرين 
شيرين شيرين عبد الوهاب صور شيرين عبد الوهاب أخبار شيرين عب الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

ترشيحاتنا

عمرو أديب يناشد الرئيس السيسي :عاوزين مبادرة 100 مليار دولار تصدير

بعد الهزيمة من الهلال.. شيكابالا لجماهير الزمالك: القادم أفضل.. فيديو

في ثواني .. اعرف أخبار الزمالك .. كيف احتفل الهلال السعودي بالفوز.. مرتضى منصور يفسخ عقد إعلامي

قرار عاجل من بايدن بشأن إثيوبيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أسنان شفافة و117 عظمة مكسورة.. معجزة تنقذ شابة من معاناة

هاني شاكر معلقا على خسارة الزمالك لكأس لوسيل: بطولة شرفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهه مامتها جدا.. ظهور يثير الجدل لشيرين رفقة ابنتها|شاهد

بفستان برتقالي جرئ… ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة مثيرة| شاهد

خالد يوسف يحتفل بخطوبة ابن شقيقه .. صور

في الشتاء لأول مرة| كأس العالم 2030 مفاجأة مصر والسعودية

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ