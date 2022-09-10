شبهه مامتها جدا.. ظهور يثير الجدل لشيرين رفقة ابنتها|شاهد

نشرت الفنانة شيرين ، صورة جديدة لها رفقة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت شيرين، مرتديه فستان من الجينز باللون الازرق الغامق ، وتميز الفستان بتفصيلة بسيطة تكشف عن جمالها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها اللافت.

كما اختارت شيرين عبد الوهاب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف شيرين عبد الوهاب، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لاكمال ظهورها.

وإليكم صور شيرين