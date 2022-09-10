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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متقلقش يا عمرو العدة كويسة.. هاني شاكر يمزح مع عمرو أديب

هاني شاكر
هاني شاكر

عقب الفنان هاني شاكر، على الزحام الشديد واقتحام دار الأوبرا في سوريا للحصول على تذاكر حفلته.

وقال هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بنحبهم وإن شاء الله نغني يومين ورا بعض، مضيفا:" وأنت تقدر يا عم هاني تغني يومين ورا بعض.. أصل أنا اعرف مطربين كتير مش بيقدروا يكملوا الحفلة أصلاُ.

ومازح هاني شاكر أديب، قائلا:"العدة كويسة يا عمرو الحمد لله، لافتا إلي أنه  سوف يقوم بالغناء داخل الأوبرا السورية يومين نظرًا للإقبال الشديد الذي حدث اليوم.


يشار إلي أنه حدث شجار وحالات  إغماء على تذاكر حفل هاني شاكر في سوريا.
 

الفنان هاني شاكر هاني شاكر دار الأوبرا برنامج الحكاية الزحام الشديد ام بي سي مصر عمرو أديب

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