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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأجهزة الكهربائية تطلب مقابلة وزير الصناعة لحل مشكلات الإنتاج المحلي

صدى البلد

قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن  مصر لديها تفوق كبير في صناعة الأدوات المنزلية من الألمونيوم تنافس الصناعات العالمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:"مصر تستطيع وقف استيراد الأدوات المنزلية في حال الاتجاه إلى تصنيعها محليًا.

وأكمل:"إحنا ناجحين في هذه الصناعة ولدينا طفرة كبيرة في هذه المنتجات ننافس بها التركي والصيني، بل ونتغلب عليها ولكن المصنعين لا يلقوان الحماية والدعم رغم إني أقدر أغطي السوق بنسبة 95%".


وأشار إلي أن الشركات العاملة في هذه الصناعات تندب بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ونقص استيراد المواد الخام لأكثر من 6 أشهر وفرض ضرائب عقارية على هذه المصانع".


وأكد نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أنهم يسعون لمقابلة وزير الصناعة الجديد لحل مشاكل تصنيع الأدوات المنزلية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك حوافز جيدة من أجل دعم هذه الصناعة.

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شعبة الأجهزة الكهربائية تطلب مقابلة وزير الصناعة لحل مشكلات الإنتاج المحلي

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