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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شقيقين لاتجارهما في المواد المُخدرة بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بتجديد حبس شقيقين في الثلاثينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتجارهما في المواد المُخدرة، متخذان من دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج، تفيد باتجار كلاً من:"ع. ع- 33 عامًا- مسجل خطر سرقات وحيازة مواد مخدرة، وم. ع- 37 عامًا- عاطل، يقيمان بذات الناحية"، في المواد المُخدرة، ويتخذان من دائرة المركز، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية، وكمية من مُخدر الشابو تزن حوالي 500 جرام، وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المُخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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