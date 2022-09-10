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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفيديو من الطائرة .. بسمة وهبة تطمئن جمهورها بعودتها إلى مصر

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نشرت الإعلامية، بسمة وهبة، فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهرت فيه من الطائرة لتطمئن جمهورها بعودتها إلي مصر.

 

وكتبت وهبة معلقة من خلال الفيديو:"بحبكم وشكراً ولكم مثل الدعاء والحب اللي شوفتوا منكمً ..يا ملوك القلوب الطيبه".

وكانت قد وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة لإحدى معارفها ، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، وأرفقتها بفيديو لها وهي مريضة في المستشفى . 

وكتبت بسمة وهبة :"واحدة معرفة اتصلت بيا فمردتش عليها ،راحت بعتتلي رسالة بتعاتبني فقلت لها معلش مش قادرة اتكلم لما اقدر هكلمك، راحت ردت عليا وقالتلي اه مانتي مشغولة صحيح كل يوم في بلد وبتتفسحي " . 

وتابعت  :" عاوزة أقولها هي واللي زيها ان اي صورة ع السوشيال ميديا حلوة وراها اوقات وحشة واي صورة فيها سعادة وراها اوقات تعاسة وألم ، وصحيح ممكن أكون مسافرة بس بعمل عملية " . 

 

وأضافت بسمة وهبة :" ممكن أكون مسافرة بس بعمل عملية ، ممكن اكون مسافرة وفي عملية وفي البنج وحزينة لأن صحبتي ماتت قبلها بيومين حتى وانا في البنج وتعبانة حزينة عليها وبدعيلها وممكن اكون مسافرة اتعالج مش اتفسح " . 

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