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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تتجاهله.. جوجل تصدر تحذيرا للملايين من مستخدمي أندرويد

أندرويد
أندرويد

أصدرت شركة جوجل الأمريكية، تحذيرا هاما لملايين المستخدمين على نظام التشغيل أندرويد، بشأن تنبيه خطير يجب أن لا يتم تجاهله لتجنب اختراق هواتفهم وانتشار البرامج الضارة بها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، أضافت شركة جوجل ميزة خاصة لمستخدمي هواتف أندرويد يطلق عليها اسم Google Safe Browsing، والتي تهدف إلى حمايتهم أثناء استخدام متصفح كروم Chrome على أجهزة أندرويد.

 

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وتستهدف ميزة جوجل الجديدة، حماية مستخدمي أجهزة أندرويد من تصفح مواقع الويب الضارة والغير آمنة، والتي قد تتسبب باختراق هواتفهم أو ثتبيت البرامج الضارة.

فإذا كنت تتصفح الويب وتنتقل إلى زيارة موقع معين، فقد ترى نافذة منبثقة تظهر فجأة أمامك على شاشة الموبايل، تحمل رسالة يقول نصها: "إن الموقع الذي تنتظره يحتوي على برامج ضارة".

وتعني هذه الرسالة أنه يجب علي المستخدم تجنب النقر أو الاستمرار في محاولة الوصول إلى هذا الموقع لأن المتسللين قد يحاولون التسلل إلى جهازك من خلاله، أو يقوموا بتثبيت برامج خطيرة على جهازك لذلك ينبغي عليك إلا تتجاهل هذه الرسالة.

وقد يؤدي تجاهل هذه الرسالة التحذيرية، إلى تعرض هاتفك وتسجيلات الدخول والحسابات الخاصة بك إلى خطر الاختراق وتحكم المتسللين بجهاز أندرويد خاصتك، حيث أوضحت جوجل أن "ميزة التصفح الآمن قد تتيح لك استكشاف الويب بثقة والدفاع عنك من مواقع الويب والملفات الضارة، حيث تحذرك الميزة الجديدة إذا حاولت الانتقال إلى موقع ويب ضار أو يحتوي ملف مشبوهة".

كيفية تشغيل التصفح الآمن من جوجل

- للتحقق من إعدادات التصفح الآمن، افتح أولا تطبيق جوجل كروم على جهاز أندرويد الخاص بك.

- ثم اضغط على المزيد، ثم الإعدادات.

- اختر الآن الخصوصية والأمان، ثم التصفح الآمن.

- يمكنك بعد ذلك اختيار مستوى التصفح الآمن الذي تريد استخدامه، هناك ثلاثة مستويات مختلفة متاحة، يمكنك الاختيار بين:

1. خيار No Protection، والذي تم إيقاف تشغيل التصفح الآمن تماما لكروم، على الرغم من أنه قد لا يزال نشطًا في تطبيقات أخرى مثل Gmail.

2. الحماية القياسية: والتي ستحذرك تلقائيًا من "المواقع والتنزيلات التي يحتمل أن تكون خطرة"، كما يمكنها أيضًا تحذيرك بشأن تسريب كلمات المرور باستخدام هذا الإعداد.

3. الخيار الثالث والأقوى هو الحماية المحسنة: فهو يحذرك تلقائيًا من المواقع الخطرة والتنزيلات وكلمات المرور المسربة، وسيقوم بإرسال معلومات إضافية إلى جوجل حول نشاطك لتعزيز الأمان العام، وسيقوم بفحص أمان التنزيلات الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان الملف قد يكون خطيرا.

جوجل أندرويد متصفح كروم Safe Browsing Google ميزة جوجل

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