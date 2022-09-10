"حزب مصر اكتوبر " يعتمد قرارات تنظيمية لأمناء المحافظات ورؤساء القطاعات

اعتمدت الدكتورة " جيهان مديح" رئيس حزب مصر اكتوبر عدة قرارات تنظيمية خاصة بأمناء المحافظات ورؤساء القطاعات، وذلك بناءا على عرض ورؤية الدكتور " محمد بدران " النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام .



وجاء التشكيل كالتالي :



"شريهان ابراهيم القشاوي" نائب رئيس الحزب، "عماد عبد الحليم رشاد " على منصب أمين المجالس النيابية والمحلية بالأمانة العامة المركزية، "داليا حامد فتحي هندي" على منصب أمين المرأة بالأمانة العامة المركزية.

وجاء تشكيل امناء المحافظات، "فاتن محمد النادي خربوش" امين القليوبية، اللواء "مصطفي جمعه مهدي" امين محافظة اسوان، "كامل علي عبد الكامل" أمين محافظة البحر الاحمر، " محمود عبد السلام " الشهير ب" محمود الضبع" امين محافظة قنا، "محمد ابراهيم البحيري" امين محافظة دمياط، " انور سعيد محمود" امين شمال سيناء، "عمرو عبد الله خليل" امين محافظة الاسماعيلية، " محمود عبد العزيز حفناوي" امين محافظة الشرقية، " احمد علي كمال عزام" امين محافظة بورسعيد، "احمد عبد الفتاح عثمان "امين محافظة الغربية، و " احمد محمد عبد العزيز الحنفي" امين محافظة الدقهلية.



اما " جمال زكي عبد العزيز هندية" جاء تكليفه علي منصب رئيس قطاع جنوب الصعيد .