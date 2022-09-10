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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عيدها القومي.. الشرقية رائدة الإنتاج الزراعي وبها 1.4 مليون رأس ماشية

الزراعة
الزراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية، تحت عنوان: رائدة الإنتاج الزراعي وبوابة مصر التاريخية.

حيث تحتفل به في 9 سبتمبر من كل عام تزامناً مع ذكرى الثورة العربية التي قادها الزعيم أحمد عرابي، ابن هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق ووقوفه ضد الخديوي توفيق في ميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الآمة عام 1881م.

وتعتبر محافظة الشرقية هي إحدى محافظات إقليم وسط وشرق الدلتا، كما  تضم 13 مركز وهى: أبو حماد – أبو كبير – الإبراهيمية – الحسينية – الزقازيق – أولاد صقر – بلبيس – ديرب نجم – فاقوس – كفر صقر – مشتول – منيا القمح – ههيا ، وتعد من أهم محافظات مصرتاريخياً نظراً لموقعها التاريخي الهام والذي جعل منها الحارس لبوابة مصر الشرقية.

كما تعد من أهم المحافظات الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي، نظراً لإتساع الرقعة الزراعية مما ساهم في تنوع الحاصلات الزراعية، كما تشتهر المحافظة بتربية الخيول العربية الأصيلة، الأمر الذي جعلها تتخذ الحصاد الأبيض الجامح ضمن شعارها القومي متوسطاً البساط الأخضر نظراً لإحتلال الزراعة أغلب مساحتها.

وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة: 4876 كم2، كما يبلغ عدد سكانها حوالي 8 مليون نسمة، وإجمالي عدد الحائزين 704919 حائز ، بينما يبلغ اجمالي الزمام المنزرع: 873 ألف فدان.

وأشار الانفوجراف ، إلى تنوع النشاط الزراعي في المحافظة، والمحاصيل الزراعية بها، حيث يشمل  الإنتاج النباتي، من المحاصيل الحقلية: القمح – بنجر السكر – الفول البلدي – الأرز – الذرة الشامية – القطن - النخيل، ومن المحاصيل البستانية : الطماطم – الفلفل – الكوسة – الباذنجان – الفاصولياء الخضراء – البطاطس – البطيخ - المانجو – الموالح – الموز – العنب – نبات البردي – نباتات الزينة.

ويضم الإنتاج الحيواني بالمحافظة: ١,٤  مليون رأس ماشية من الاغنام والماعز والابقار والجاموس والجمال، كذلك بها     13 مركز لتجميع الألبان، وبالنسبة للثروة الداجنة: تضم المحافظة : 8523 مزرعة دواجن، اما أشهر الأسماك التي تنتجها المحافظة: البلطي – مبروك الحشائش – البوري - طوبار– القراميط – اسماك المبروك العادى والفضى.

ويشمل القطاع الزراعي بمحافظة الشرقية: محطة للبحوث الزراعية، المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، 863 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، 14 مركز إرشادي ، 55 شونة مصنعة لتخزين الحبوب، 142 محل للاتجار في الأعلاف ومستلزمات الدواجن، 33 مصنع لإنتاج أعلاف الماشية،  64 مصنع لإنتاج أعلاف الدواجن ، 2850 مشروع للتصنيع الغذائي ، 18 منحل عسل.

 وحول أهم المشروعات القومية الزراعية العملاقة بالمحافظة، يوجد المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، والذي تم إقامته على مساحة 4100 فدان، كذلك تم إضافة 200 فدان زراعات مكشوفة لأشجار المانجو، كما يتضمن المشروع محطة تكنولوجية حديثة للفرز والتعبئة.

العيد القومى الزراعة وزارة الزراعة رائدة الإنتاج الزراعي

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