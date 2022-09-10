السياحة والآثار: التفتيش على247 منشأة فندقية في 5 محافظات

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على 247 منشأة فندقية بعدد من المدن السياحية استكمالا لما تقوم به الوزارة من أعمال لإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).

وقامت لجان الوزارة بالمرور على 91 منشأة بمرسى علم والقصير وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، و 66 منشأة بدهب وطابا ونوبيع بمحافظة جنوب سيناء، و 40 منشأة بالعين السخنة ورأس سدر، و 32 منشأة بالساحل الشمالي ومطروح، و 18 منشأة بدمياط ورأس البر.

وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إعادة تقييم 49 منشأة فندقية بهذه المدن السياحية، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 20 منشأة فندقية والتي سبق وأن تم توجيه ملاحظات وإنذارات لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور بها، ولكنها لم تستجب مما أدى إلى تدني المستوى السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة السياحية المقيمة عليها حاليا.

وأضاف أن أعمال اللجان أسفرت أيضا عن منح مهلة لعدد 118 منشأة فندقية لتوفيق أوضاعها وفقا لمعايير التصنيف الجديدة وستقوم اللجان بالمرور عليها لاحقا، كما تم أيضا إلغاء كافة التراخيص السياحية لعدد 6 منشآت فندقية لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، كما رصدت اللجان خلال عملية المرور 54 منشأة فندقية مغلقة ولا تزاول النشاط ولا تستقبل الرواد وجاري بحث موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.