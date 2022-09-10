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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا .. قلم يثير غضب الملك تشارلز الثالث خلال مراسم تنصيبه .. فيديو

بريطانيا.. قلم يثير
بريطانيا.. قلم يثير غضب الملك تشارلز الثالث في مراسم تنصيبه

بدا الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد، غاضبا خلال مراسم تنصيبه ملكا للمملكة المتحدة، حيث تسبب "قلم" في استياء الملك الجديد أثناء توقيعه على أوراق تنصيبه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع يظهر الملك تشارلز الثالث وهو يوبخ مساعديه، ويطلب منهم إزالة علبة الأقلام والحبر من على المكتب مرتين.

وتفاعل النشطاء مع ملامح وجه ملك بريطانيا الجديد، الذي بدا مستاء ومنزعجا، حسبما ظهر من توجيهاته وإشاراته الغاضبة للموظفين.

فيما أشارت تقارير إلى أن القلم الذي استخدمه تشارلز الثالث اليوم، لتوقيع أوراق تنصيبه، كان هدية مقدمة من نجليه الأميرين هاري وويليام، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وعقب تنصيبه ملكا لبريطانيا، أكد تشارلز أنه  "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك، لافتا إلى أن حكم والدته "كان لا نظير له في مدته وإخلاصه وتفانيه".

كما قام كبار أعضاء مجلس العموم البريطاني، ضمنهم رئيسة الوزراء ليز تراس، بأداء قسم الولاء للملك الجديد.

وبثت وقائع المجلس للمرة الأولى على التلفزيون، وتعود تقاليد المجلس الخاصة بإعلان الملك لعقود من الزمن، وإن كان تشارلز أصبح ملكا تلقائيا بوفاة الملكة.

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ودخلت بريطانيا في فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث، كما أطلقت القوات البريطانية 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة الراحلة.

ومن المتوقع أن تقام الجنازة بعد  11 يوما من وفاتها، حسب التقارير البريطانية، حيث أعلن قصر باكنجهام والحكومة تفعيل خطة الوفاة الخاصة بالملكة.

ومن المقرر أن يستكمل الملك تشارلز الثالث التفاصيل الأخيرة للجنازة ومدة الحداد للعائلة الملكية، كما ستؤكد الحكومة البريطانية رسميا مدة الحداد الوطني التي يرجح أن تترواح ما بين 12 إلى 13 يوما.

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