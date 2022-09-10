بحضور زعماء العالم.. بريطانيا: جنازة الملكة إليزابيث 19 سبتمبر

أعلن قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا، السبت، أن جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام جنازة رسمية للملكة إليزابيث الثانية صباح يوم 19 سبتمبر، بمشاركة كبار أفراد العائلة المالكة على رأسهم الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد.

وأوضح القصر الملكي أن نعش الملكة إليزابيث سيتم نقله إلى أدنبرة في اسكتلندا غدا الأحد، ويُنقل إلى لندن يوم الثلاثاء.

وسيظل جثمان الملكة الراحلة في قاعة ويستمنستر بالعاصمة لندن لحوالي 4 أيام قبل الجنازة، للسماح للمواطنين بتقديم العزاء.

وحسب التقاليد، ينقل نعش الملكة إلى قاعة ويستمنستر، من قصر باكنجهام، في موكب يرافقه عرض عسكري وأفراد من العائلة المالكة.

وفي يوم الجنازة، تبدأ المراسم بنقل نعش إليزابيث الثانية من ويستمنستر إلى دير ويستمنستر ، على متن عربة قديمة تابعة للبحرية الملكية.

ومن المتوقع أن يسافر زعماء من جميع أنحاء دول العالم لمشاركة أفراد العائلة المالكة البريطانية في الجنازة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أنه سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت يوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

وقال بايدن ردا على أسئلة الصحفيين بشأن مشاركته في جنازة الملكة إليزابيث في بريطانيا "لا أعرف التفاصيل بعد لكني سأحضر".

ويوم الخميس، أعلن قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما.

ودخلت بريطانيا في فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث، كما أطلقت القوات البريطانية 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة الراحلة.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح ابنها الأكبر تشارلز صاحب الـ73 عاما، ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 15 دولة بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وعقب تنصيبه ملكا لبريطانيا، أكد تشارلز أنه "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك، لافتا إلى أن حكم والدته "كان لا نظير له في مدته وإخلاصه وتفانيه".

كما قام كبار أعضاء مجلس العموم البريطاني، ضمنهم رئيسة الوزراء ليز تراس، بأداء قسم الولاء للملك الجديد.

وبثت وقائع المجلس للمرة الأولى على التلفزيون، وتعود تقاليد المجلس الخاصة بإعلان الملك لعقود من الزمن، وإن كان تشارلز أصبح ملكا تلقائيا بوفاة الملكة.