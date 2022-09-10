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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجل عضو اتحاد الكرة .. رسميا إيقاف لاعب سموحة لمدة عامين بسبب المنشطات

عبد الرحمن عامر حسين
عبد الرحمن عامر حسين

أعلنت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات اليوم السبت، إيقاف عبد الرحمن عامر حسين نجل عضو اتحاد الكرة لمدة عامين، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال خوض المباريات .

وكانت  الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف اللاعب لمدة 4 أعوام، قبل أن يتم تخفيض العقوبة لعامين بعد خضوع اللاعب لجلسة الاستماع.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة إيقاف عبدالرحمن عامر حسين في شهر نوفمبر عام 2023.

وكان الدكتور حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أعلن في وقت سابق ثبوت تعاطي 6 لاعبين في الدوري الممتاز للمنشطات.

العشري يخوض أول مران لنادي سموحة ويختبر بعض الناشئين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اليوم السبت مرانه الأول تحت قيادة مدربه  الجديد بقيادة طارق العشري استعدادا للموسم الجديد.

وعقد طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة اجتماعا مع الجهاز المعاون له لوضع خطة إعداد الفريق للموسم الجديد وتحديد العناصر المستمرة والراحلة قبل انطلاق الموسم.

وشاهد طارق العشري اختبار 14 ناشئا قبل مران الفريق الأول بعد ترشيحات رئيس القطاع لحسم موقفهم من الانضمام للفريق الأول .

تعرف على الجهاز المعاون لطارق العشري في سموحة

 

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات في التعاقد  مع طارق العشري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم  لمدة موسمين خلفًا للكابتن عبد الحميد بسيوني .

ووقع طارق العشري علي عقود تولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بحضور وليد عرفات رئيس النادي، والدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس النادى، وأعضاء المجلس: رامي فتح الله، الدكتورة ماهينور سامح.

 

تشكيل الجهاز الفني لنادي سموحة

يضم الجهاز الفني كلاً من محمود عطا مدرب عام، أحمد عشري مدرب مساعد، عبد الحليم كامل مخطط أحمال، أيمن بسيوني، مدرب حراس مرمي، عبد البارى المليجي، مدير إداري، عمرو إسماعيل، مدير شئون اللاعبين، عادل زكي، مساعد مدير إدارى، والجهاز الطبي بقيادة دكتور رمضان أحمد ، وأخصائي العلاج دكتور مفيد خليل .

الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عبد الرحمن عامر حسين عامر حسين الدوري المصري طارق العشري

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