الفيروس ضعيف.. رسالة طمأنه للمصريين بشأن جدري القرود.. فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أنه لا داعي للقلق من ظهور أول حالة إصابة بـ جدري القرود في مصر .

وقال أمجد الحداد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جدري القرود ينتقل بالتلامس والاحتكاك لفترة طويلة كي تنتقل العدوى ومن النادر أن ينتقل عن طريق الاستنشاق مثل كورونا ".

وأضاف أمجد الحداد :" انتشار عدوى جدري القرود ليست سريعة عكس كورونا التي تنتشر بصورة كبيرة ، ولا يمكن مقارنة كورونا بجدري القرود ".

أعراض جدري القرود

وتابع امجد الحداد :" من اعراض جدري القرود ارتفاع الحرارة والتهاب الغدد الليمفاوية وطفح جلدي في الوجه في صورة حويصلات جلدية".

وأكمل أمجد الحداد:" يتعافي الإنسان من جدري القرود تلقائيا عن طريق مناعة الشخص ونسب الوفاة في جدري القرود قليلة وهو فيروس ضعيف ".