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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفيروس ضعيف.. رسالة طمأنه للمصريين بشأن جدري القرود.. فيديو

جدري القرود
جدري القرود

أكد  الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أنه لا داعي للقلق من ظهور أول حالة إصابة بـ جدري القرود في مصر .

 

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بعد ظهوره بمصر.. هل ينتقل جدري القرود إلى المواطنين بحديقه الحيوان؟

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وزير الصحة : تماثل مريض جدري القرود للشفاء قريبا

وقال  أمجد الحداد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جدري القرود ينتقل بالتلامس والاحتكاك لفترة طويلة  كي تنتقل العدوى  ومن النادر أن ينتقل عن طريق الاستنشاق مثل كورونا ".

 

وأضاف أمجد الحداد :" انتشار عدوى جدري القرود ليست سريعة عكس كورونا التي تنتشر بصورة كبيرة ، ولا يمكن مقارنة كورونا بجدري القرود ".

أعراض جدري القرود 

وتابع امجد الحداد :"  من اعراض جدري القرود ارتفاع الحرارة والتهاب الغدد الليمفاوية وطفح جلدي في الوجه في صورة حويصلات جلدية".

 

وأكمل أمجد الحداد:" يتعافي الإنسان من جدري القرود  تلقائيا عن طريق مناعة الشخص ونسب الوفاة في جدري القرود قليلة وهو فيروس ضعيف ".

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