الكهرباء: بدء إنتاج الأمونيا الخضراء مع انطلاق مؤتمر المناخ

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لديها أكثر من 7000 ميجاوات طاقة متجددة، ومتوقع الوصول لـ 10000 ميجاوات خلال السنوات القادمة.

وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة، أن هناك اهتمام أوروبي لبـ الربط الكهربائي للحصول على الطاقة المتجددة من مصر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن القطاع يشهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين، خاصة بعد النجاحات فى المشاريع التى أقيمت خلال السنوات الماضية.

15 مذكرة تفاهم

وأضاف أيمن حمزة، أنه خلال الفترة الماضية تم توقيع نحو 15 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر .

وزفّ متحدث الكهرباء بشرى، قائلا:" سيتم البدء في إنتاج الأمونيا الخضراء تزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ.