صندوق مكافحة الإدمان : 140 ألف مريض يترددون سنويا على مراكز العلاج ..فيديو

أكد دكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن نسب التعاطي في مصر تصل إلى 5.9% من الشريحة العمرية من 12 إلى 60 عاما، في حين تصل نسب الإدمان إلى 2.4% وهي نسب متوافقة مع المعدلات العالمية.

وقال عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تلقينا خلال الفترة الماضية العديد من طلبات لعلاج الإدمان، مؤكدا أن الدولة طورت البنية التحتية للمرزاكز العلاجية حتى تستوعب حالات علاج الإدمان.

وتابع مدير صندوق مكافحة الإدمان، أنه كان هناك 12 مركز علاجي في مصر بعام 2014، في حين وصلنا إلى 28 مركز علاجي على مستوى 17 محافظة، وبحلول عام 2025 ستكون كل محافظات الجمهورية بها مراكز لعلاج الإدمان.

وأشار دكتور عمرو عثمان إلى أن الدولة توفر العلاج بالمجان وفي سرية تامة، ويتردد سنويا 140 ألف مريض إدمان على مستوى المراكز العلاجية، مؤكدا أن مريض الإدمان لا بد أن تكون لديه إرادة للعلا، فالعلاج القسري لا يعطي نتائج على الإطلاق.

مع الأب والأم

واستكمل تصريحاته قائلا " 58% من مرضى الإدمان، يعيشون مع الأب والأم ، وهو معناه أن الإدمان لا يشترط وجود حالات طلاق، وعلى الأب والأم دور مهم لإبعاد أبنائهم عن الإدمان.