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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

صدى البلد

صرح مصدر مقرب من الفنان الكوميدي علي ربيع بأنه انفصل عن زوجته الثانية بعد زواج دام  ما يقرب من عام فقط .

انفصال علي ربيع وزوجتة الثانية 

قرر علي ربيع الانفصال في سرية تامة عن زوجتة الثانية سلسبيل، وذلك بعد أن وقعت خلافات بينهما واستحالت المعيشة بينهما مرة أخرى ليقرر الثاني الانفصال .

يذكر أن على ربيع أعلن الخطوبة والزواج بعد ثلاثة شهور فقط من إعلان رغبته عدم الزواج مجددا والتفرغ بالكامل لمشواره الفني، وأضاف خلال لقائه مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنه بدا التفكير في تغيير اطلالته الشهيرة، والبدء في تنويع أدواره وعدم الاقتصار على تقديم الأعمال الكوميدية لافتا إلى استعداده لخوض تجربة أعمال الرعب، ولكنه سيؤجل خوض تجربة اللون التراجيدي، لأن معظم المسلسلات حاليا دراما والناس تريد الضحك. 

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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