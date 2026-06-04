فرحة زفاف لم تكتمل.. مصرع محامٍ وزوجته وشقيقته في تصادم على طريق الإسماعيلية

تحولت رحلة عودة من حفل زفاف إلى مأساة إنسانية مؤلمة، بعدما لقي محامٍ وزوجته وشقيقته مصرعهم في حادث تصادم مروع على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية الإخيوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تصادم عنيف بين سيارتين أثناء عودة الضحايا من مناسبة زفاف بمحافظة الإسماعيلية، حيث أسفر الحادث عن وفاة المحامي إبراهيم حجازي وزوجته وشقيقته في الحال، بينما تعرض عدد من الأشخاص الآخرين لإصابات متفاوتة.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخلف الحادث حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية وأقارب الضحايا، الذين نعوا الراحلين بكلمات مؤثرة، مؤكدين ما كانوا يتمتعون به من سيرة طيبة ومحبة بين الجميع.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.