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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2022.. بدء التقدم لشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت كلية التجارة جامعة عين شمس، استقبال الطلاب الجدد المرشحين الكلية فى أول أيام التقديم ، وذلك لسحب الملفات وتقديم الأوراق واستكمال إجراءات القبول وذلك للعام الجامعى 2022- 2023.

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أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس بدأ فتح باب التقديم بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بداية من اليوم الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر.

وأوضحت كلية التجارة جامعة عين شمس شروط شعبة الدراسة باللغة الانجليزية للعام الجامعى 2022- 2023، للطلاب المقبولين بالكلية، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى:-

- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول، بحيث تكون نسبة الدرجة الحاصل عليها الطالب 60 % إذا كانت اللغة الانجليزية هى الأولى، وإذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية فيشترط أن تكون 70 % أو ( C ) على الأقل إذا كان الطالب حاصلا على أحد الشهادات الأجنبية المعادلة.

- أولوية القبول فى البرنامج للطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة - جامعة عين شمس، طبقا للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج.

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية فى حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمجموع الإعتبارى للطالب ( مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الانجليزية )، وفى حالة تساوى المجموع الإعتبارى تعطى أولوية القبول للطالب الحاصل على درجة أعلى فى اللغة الانجليزية.

- لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم إلى أى برنامج آخر بالكلية.

- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة القبول، وفى حالة عدم القيام بذلك سوف يتم استبدال الطالب بمن يليه فى قائمة الانتظار.

ويبدأ فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ، من الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر .

أما شعبة الدراسة باللغة الفرنسية فيبدأ فتح باب التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 8 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول 18 سبتمبر .

وبرنامج الشراكة مع كلية أوشن وجامعة كين الأمريكتين ، فيبدأ التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 22 سبتمبر ويتم إعلان نتائج القبول 25 سبتمبر .

وأشارت كلية التجارة جامعة عين شمس ، إلى أن الطلاب المقبولين ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول .

جامعة عين شمس كلية التجارة فتح باب التقديم اللغة الإنجليزية إعلان نتائج القبول Jobs Education

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