تنسيق الجامعات 2022.. بدء التقدم لشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

بدأت كلية التجارة جامعة عين شمس، استقبال الطلاب الجدد المرشحين الكلية فى أول أيام التقديم ، وذلك لسحب الملفات وتقديم الأوراق واستكمال إجراءات القبول وذلك للعام الجامعى 2022- 2023.

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس بدأ فتح باب التقديم بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بداية من اليوم الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر.

وأوضحت كلية التجارة جامعة عين شمس شروط شعبة الدراسة باللغة الانجليزية للعام الجامعى 2022- 2023، للطلاب المقبولين بالكلية، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى:-

- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول، بحيث تكون نسبة الدرجة الحاصل عليها الطالب 60 % إذا كانت اللغة الانجليزية هى الأولى، وإذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية فيشترط أن تكون 70 % أو ( C ) على الأقل إذا كان الطالب حاصلا على أحد الشهادات الأجنبية المعادلة.

- أولوية القبول فى البرنامج للطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة - جامعة عين شمس، طبقا للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج.

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية فى حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمجموع الإعتبارى للطالب ( مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الانجليزية )، وفى حالة تساوى المجموع الإعتبارى تعطى أولوية القبول للطالب الحاصل على درجة أعلى فى اللغة الانجليزية.

- لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم إلى أى برنامج آخر بالكلية.

- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة القبول، وفى حالة عدم القيام بذلك سوف يتم استبدال الطالب بمن يليه فى قائمة الانتظار.

ويبدأ فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ، من الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر .

أما شعبة الدراسة باللغة الفرنسية فيبدأ فتح باب التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 8 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول 18 سبتمبر .

وبرنامج الشراكة مع كلية أوشن وجامعة كين الأمريكتين ، فيبدأ التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 22 سبتمبر ويتم إعلان نتائج القبول 25 سبتمبر .

وأشارت كلية التجارة جامعة عين شمس ، إلى أن الطلاب المقبولين ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول .