عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصروفي جنيه.. وكسرت قاعدة "اليونيفورم".. ذكريات الفنان باسم سمرة مع الدراسة|نوستالجيا

الفنان باسم سمرة
الفنان باسم سمرة

المدرسة صاحبة الفضل والذكريات الأولى، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيرًا، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

txt

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. رابط وخطوات الاستعلام

txt

اليوم.. فتح باب التقدم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس

ولكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير، نرصد ذكريات الفنان باسم سمرة مع الدراسة.

ويحكي الفنان باسم سمرة عن ذكريات طفولته بالمدرسة، فور تذكره لحظات أول يوم دراسة: قائلا: "كنت طفلا مختلفا لأنى لم أكن أخاف من المدرسة، واعتبرتها فسحة ومتنفسا للخروج، وظللت هكذا كل عام، كنت أنتظر لحظة الخروج من البيت للذهاب للمدرسة".

«المقالب بين الزملاء» وتحدث سمرة، عن ذكرى لا ينساها، حيث كان طرفا فعالا فيها، فقال: "كان فيه واحد صاحبنا أبوه فاتح محل سوبر ماركت، فكنا نأخذ الساندوتشات منه من غير ما يعرف ولما ييجى يدور مش بيلاقيها، وطبعا نكون احنا قضينا عليها وأكلناها".

وأضاف سمرة:«بحب أول يوم عشان كنت بشوف صحابي وبتعرف على صحاب جدد وبفرح باستقلالي شوية عن البيت، وعمري ما انسى المصروف بتاعي أبدًا، كنت باخد جنيه مصروف».

وتابع:«كنت على عكس الطلاب عمري ما عيطت وانا رايح المدرسة بالعكس كنت فرحان جدًا، وكنت شاطر في بعض المواد النظرية، بس عمري ما التزمت بلبس المدرسة، وكسرت قاعدة"اليونيفورم" وكنت بتعاقب، يعني لو القميص أبيض كنت بلبس لبني أو أخضر أى لون مختلف».

تخرج من كلية التربية قسم تعليم صناعى وعمل مدرساً للرسم الصناعي للمرحلة الثانوية بمدرسة الصف الثانوية بجنوب الجيزة فترة قصيرة قبل توجهه للتمثيل. 

بدأ مشواره الفني بالمشاركة في الفيلم القصير «القاهرة منورة بأهلها» للمخرج يوسف شاهين، ومن بعدها فيلم «مرسيدس» وفيلم «صبيان وبنات» للمخرج يسري نصر الله.

الفنان باسم سمرة الدراسة اليونيفورم اول يوم دراسة ذكريات طفولته Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وقادش اليوم (2-0) في الدوري الإسباني

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

جالسا على رجلها.. شاهد| صورة صادمة لـ سعد الصغير مع زوجته

موضوعات متعلقة

خبير يضع حلولا جذرية لمواجهة ظاهرة تجاوز الطلاب في الغياب من المدرسة

لم يكن متفوقاً بسبب حبه للتمثيل.. ذكريات الفنان علاء مرسي مع الدراسة|نوستالجيا

تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. التفاصيل الكاملة عن المرحلة الثانية للقبول

خبراء التعليم يضعون حلول جذرية حال تجاوز الطلاب نسب الغياب بالمدرسة.. ويؤكدون: الانضباط حجر الأساس في تفوق الطالب بالعملية التعليمية.. وتوفير بيئة مشجعة على الحضور أهم من فرض عقوبة

ترشيحاتنا

شاهد سوبرمان الصغير يقتحم خطاب رئيس دولة تشيلي على الهواء

بعد 3 أسابيع .. تاج الدين يعلن مفاجأة عن جدري القرود |شاهد

الإيطالية فيرا جيما تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا بمسابقة Orizzonti

السكر بـ15 جنيها|قفزة مفاجئة في الأسعار والطن يزيد 1150 دفعة واحدة

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة شقيقتها.. والجمهور: نسخة منك

استفسر عن صور الشهداء بالمدرجات.. كواليس زيارة كولر الأولى للأهلي |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت بلانشيت وجوليان مور.. اللون الأسود يغزو السجادة الحمراء لختام مهرجان فينيسيا

قبل شهر من الرحيل.. ساحر تنبأ بوفاة ملكة بريطانيا في سبتمبر

بإطلالة محتشمة وبرفقة ابنتها .. جوليان مور على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان فينيسيا 

كرمته مرة وأنقذته أخرى.. ماذا حدث بين محمد صلاح والملكة إليزابيث؟

فيديو

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ