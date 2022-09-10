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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

والد الطفل شنودة بالتبني: «وجدناه في حمام كنيسة وعمره يوم واحد»|فيديو

فاروق فوزي، صاحب
فاروق فوزي، صاحب قصة الطفل شنودة والده بالتبني

كشف فاروق فوزي، صاحب قصة الطفل شنوده والده بالتبني، عن أنهم وجدوا الطفل في دورة المياه في الكنيسة حينما كان عمره يومًا واحدًا، وسجّل له شهادة ميلاد باسمه حتى لا يُصاب بالضرر نفسيًا حينما يصبح شابًا كبيرًا.

وأضاف فاروق فوزي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن ابنه شنودة بعيد عنه منذ 8 شهور وبالتحديد 216 يومًا هي فترة غياب شنودة عنهم حتى الآن.

سلم ابنه بالتبني

وتابع فاروق فوزى أنه سلّم ابنه بالتبني لدار الرعاية حتى لا تتضرر الكنيسة من تبنيه الطفل شنودة.

وأكد: "في واحدة من أقاربي راحت عملت محضر وبلاغ في القسم وقالت إنه طفل مسلم عشان تهيج الناس عليا، وأنا خفت يحصل ضرر للكنيسة"، مشيرا إلى أن الطفل شنودة يعاني من حالة نفسية سيئة ويتابعه طبيب نفسي.

خيري رمضان حديث القاهرة الكنيسة شهادة ميلاد كنيسة طبيب نفسي

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