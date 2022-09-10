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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم سعيد : الحوار الوطني المستمر يوفر حياة صحية للدول

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد  المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن  الحوار الوطني المستمر  يسهم في وجود حياة صحية للدول، إضافة إلى إحداث التقدم والتنمية.

 

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عبد المنعم سعيد : استمرار المشروع الوطني المصري هزيمة للإخوان

وقال  عبد المنعم سعيد  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:"   احترم تواجد مشروع قومي مصري بدأ منذ 2013 ومستمر حتى الآن".

وأضاف عبد المنعم سعيد :"   الحوار الوطني  السياسي قائم على فكرة القرار وهذا القرار قائم على زمن وثمن ".

الحوار الوطني 

وتابع عبد المنعم سعيد :" يمكن أن نظر لـ رؤية مصر 2030 في الحوار الوطني من أجل متابعة ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه من مشروعات في المستقبل".  

ولفت عبد المنعم سعيد :" الحوار الوطني اختبار لكل القوى السياسية للتعرف على مشاريعهم الخاصة بإحداث التقدم والتنمية في مصر ". 

عبد المنعم سعيد الحوار الوطني مصر أحمد موسى اخبار التوك شو

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