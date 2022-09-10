سرقة 33 مليون دولار.. مجلس إدارة شركة كابيتر يوضح الحقيقة| فيديو

كشف محمود نوح رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتر" حقيقة سرقة ٣٣ مليون دولار من الشركة وهروب السارق بأن هذه الأخبار ليست حقيقة وهي مجرد تكهنات وأخبار كاذبة وليس لها علاقة بالواقع نهائيا ولم يتم إخطاره بشئ من هذا الشأن حتي الآن.

واضاف "نوح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن الـ ٣٣ مليون دولار هذه أموال دخلت للشركة علي مدار عامين أو سنة ونصف تحديدا منذ مارس ٢٠٢١ وطريقة صرف هذه الأموال كان علي يد مجلس الإدارة في الصالح العام للشركة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة كابيتر أن هذه الأموال تم صرفها في توسيعات الشركة والمخازن، موضحا أن الأموال تدخل عن طريق حسابات الشركة ولا أحد يستطيع التحكم فيها.