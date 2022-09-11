أنامل ذهبية.. طالبة بـ كفر الشيخ تبدع في الرسم بالألوان والفحم| شاهد

منذ نعومة أظفارها، تعلقت بالرسم والتلوين، وهي في سن مبكرة، اكتشفت أسرتها موهبتها في رسم الأشخاص، فحظيت سماح فطيم، الطالبة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، برعاية أسرتها واهتمامها بها، حتى تفوقت ونبغت في الرسم، فحصدت العديد من الجوائز في مجال الرسم والفن التشكيلي.

وبالرغم من أن الفنانة التشكيلية الشابة سماح فطيم، تدرس في تخصص المساحة بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، إلا أنها استطاعت أن تتفوق في دراستها وتجمع بين دراسة المساحة والجغرافيا وتنمية موهبتها في الرسم والفنون التشكيلية.

تقول الفنانة التشكيلية الشابة سماح فطيم لـ «صدى البلد»، عندي موهبة الرسم من صغري، وكنت معروفة وأنا في المرحلة الابتدائية بموهبتي في الرسم وفي الإعدادي، والحمد لله حصلت على جوائز كثيرة في مسابقات الرسم، آخرها حصولي على المركز الثاني على مستوى كلية الآداب جامعة كفر الشيخ العام الماضي في معرض الكلية.

وتابعت، كنت في البداية برسم الأنمي «الكارتون» والأميرات، وأنا صغيرة، وكنت لا أهتم برسم الشخصيات المعروفة، لكن عندما التحقت بالمرحلة الثانوية بدأت أطور من نفسي وكنت برسم بالألوان بعدها بدأت الرسم بالرصاص والفحم والألوان الطبيعية، مضيفة «دشنت من فترة جروب على الواتس وبدأت أعمل أوردرات بأسعار بسيطة ووقفت العمل في الثانوية عشان الامتحانات».

واستكملت الفنانة التشكيلية الشابة سماح فطيم، وفي مرحلة الكلية بدأت استئناف الرسم مرة أخرى وزملائي في الكلية كانوا يشجعوني، وعملت جروب من حوالي شهر وكنت برسم فيه شخصيات مهمة ومشهورة مثل «البلوجرز» وترسل لهم وأشادوا بالرسم كثيراً».

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