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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم في جامعة كفر الشيخ.. صور

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ اليوم احتفالية لتوزيع 12 جهاز «لاب توب» علي الطلاب المكفوفين وذلك انطلاقًا من المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

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حضر الاحتفالية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بالسياسات الاجتماعية، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية آداب كفر الشيخ، وقيادات جمعية الأورمان.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

من جانبه، أوضح محمود فؤاد، نائب مدير عام الجمعية، أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية عمومًا وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجاً.

وأضاف أن جمعية الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألفي جهاز «لاب توب» مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

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كفر الشيخ طلاب المدارس حياة كريمة الأورمان التضامن وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي

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