هطول أمطار مفاجئة على قرية إسحاقة في كفر الشيخ.. صور

شهدت قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، هطول أمطار مفاجئة، ما أدى إلى تحول الشوارع إلى برك من مياه الوحل.



ومن جانبها، تابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار بقرية إسحاقة موجهة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة تحسباً لسقوط أمطار خلال الفترة القادمة.

وقالت السكرتير العام المساعد للمحافظة، إنه تم رفع مياه الأمطار من الطرق الرئيسية والفرعية بقرية إسحاقة، والتي تم سقوط أمطار بها اليوم الأربعاء.

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