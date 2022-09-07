عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار مفاجئة على قرية إسحاقة في كفر الشيخ.. صور

أمطار
أمطار

شهدت قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، هطول أمطار مفاجئة، ما أدى إلى تحول الشوارع إلى برك من مياه الوحل.

 

حملات لتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 85 مشروعا ضمن حياة كريمة بمطوبس.. صور


ومن جانبها، تابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار بقرية إسحاقة موجهة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة تحسباً لسقوط أمطار خلال الفترة القادمة.

وقالت السكرتير العام المساعد للمحافظة، إنه تم رفع مياه الأمطار من الطرق الرئيسية والفرعية بقرية إسحاقة، والتي تم سقوط أمطار بها اليوم الأربعاء.

FB_IMG_1662552252393
FB_IMG_1662552252393
FB_IMG_1662552249790
FB_IMG_1662552249790
FB_IMG_1662552244347
FB_IMG_1662552244347
FB_IMG_1662552246834
FB_IMG_1662552246834
محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الصرف الصحى حياة كريمة سقوط امطار تطهير مياه الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

قفزة في سعر الدولار بمصر.. الورقة الخضراء تصعد أمام الجنيه بتعاملات اليوم

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

موضوعات متعلقة

حملات لتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 85 مشروعا ضمن حياة كريمة بمطوبس.. صور

محافظ كفر الشيخ: إقامة 29 مشروعا لقطاع الصحة والإسعاف بمطوبس ضمن حياة كريمة

تحرير 212 محضراً تموينيا لأصحاب المخابز بمدن كفر الشيخ

تحصين 2200 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور في كفر الشيخ

مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة حول التغيرات المناخية المخاطر والحلول.. صور

محافظ كفر الشيخ يشيد بتوزيع الملابس بمعرض مجاني على الأكثر احتياجًا بالرياض

متحف كفر الشيخ يعرض تمثال الملك رمسيس الثاني وسخمت.. صور

ترشيحاتنا

بطريقة ثلاثية.. الرئيس السيسى: مصر الدولة رقم واحد فى معالجة المياه

إلغاء معسكر الأهلي في هولندا بسبب التأشيرات.. حقيقة الأزمة بالكامل

السيسي: البيئة أحد محاور خطة التنمية المستدامة في مصر 2030

ألمانيا تتهم شابين بريطانيين بالتعدي عليها باليونان.. جريمة اغتصاب صادمة

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

مرتضىى منصور: الزمالك الأحق بجوائز كأس لوسيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. درة بإطلالة أنثوية جريئة| شاهد

لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس

بإطلالة صيفية جريئة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند بسبب أصالة.. شاهد| أجرأ إطلالات مايا دياب

فيديو

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

رئيس فرقة مزاهر: كثير من الفنانين حرصوا على حضور عرض الزار منهم نجم عالمي

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ