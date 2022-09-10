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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء 4 ساعات عن منطقة الشبان المسلمين في قنا .. غدا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، فى بيان لها مساء اليوم السبت، عن قيام هندسة كهرباء قنا ، بفصل التيار الكهربائي عن منطقة الشبان المسلمين والشوارع المحيطة بها، غداً الأحد الموافق ١١ سبتمبر الجاري، لتنفيذ أعمال صيانة.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بأن فصل التيار الكهربائى عن منطقة الشبان المسلمين، سوف يبدأ من الساعة ٥ صباحاً حتى ٩ صباحاً، على أن يعود التيار الكهربائى فور انتهاء أعمال الصيانة.

 

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و أشار بيان الوحدة المحلية لمدينة قنا ، إلى أن فترة فصل التيار الكهربائى، سوف تشمل نقل الأسلاك من الأعمدة القديمة للأعمدة الجديدة، ضمن خطة التطوير التى تشهدها مدينة قنا .

و أهاب بيان الوحدة المحلية، بالمواطنين القاطنين بمنطقة المنشية، باتخاذ احتياطاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.

وفى سياق آخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، حملة مكبرة لتنفيذ ٧ حالات إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بالقرى المحروسة - دندره - أبنود ضمن الموجة ٢٠ المرحلة الثانية، بمواصلة شن الحملات والتصدى لكافة أشكال التعدى على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعة و إزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

وقال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قنا ، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على أراضى أملاك الدولة و الأراضى الزراعية، وتنفيذ توجيهات محافظ قنا بالتصدى لكافة حالات التعدى، على أراضى أملاك الدولة.

 

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