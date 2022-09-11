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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

احتساء الشاي بالحبق وركوب الجمال.. رحلات السفاري تجذب سياح شرم الشيخ لمشاهدة الطبيعية الخلابة

صدى البلد

تجذب رحلات سفاري شروق الشمس سياح شرم الشيخ من مختلف الجنسيات والتي تنطلق فجرا في وديان وجبال شرم الشيخ بالبتش باجي لمشاهدة شروق الشمس والتمتع بالطبيعة الجبلية والحياة البدوية و احتساء  الشاي بالحبق  وركوب الجمال  ومراقبة الطيور المهاجرة. 


وقد رصد موقع " صدي البلد " الاخباري رحلة سفاري شروق الشمس التي يطلق عليها الأجانب " صن شاين "  اقبال السياح على الرحلة  لمشاهدة شروق الشمس والتمتع بمشاهدة الطيور المهاجرة والجبال . 


وقال خالد الصعيدي  الخبير في سياحة السفاري أن رحلات السفاري تجذب السياح وتلقي اعجاب السياح والمصريين  لأنها مليئة بروح المغامرة وخاصة أن مناطق السفاري قريبة من شرم الشيخ ويقوم السياح يتمتع ببرنامج شيق أبرزها الصوت والضوء وركوب الجمال وتناول الطعام البدوي والمشروبات البدوية  مشيرا إلى أن رحلات السفاري  تنطلق في مواعيد الرابعة صباحا  والسادسة صباحا والعشاء البدوي وحفلات السمر . 


واضاف ابراهيم مصطفي  أحد عشاق السفاري أن اجمل ما في السفاري الاعتماد  النفس  والتعارف  والاستماع بالطبيعة الخلابة  والتقاط الصور الطبيعية الجميلة  والمناظر الرائعة التي لا توجد في اي مكان اخر . 
وتنتشر في مدينة شرم الشيخ  مناطق السفاري مثل وادي الخروم  ومحمية راس محمد ونبق ووادي مندر .

 

 

 

سفاري

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رحلات سفاري شرم الشيخ اخبار شرم رحلة الشروق

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