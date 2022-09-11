اكتشاف مواهب من سيدات وأطفال قرية الحسينية من الورش الفنية بمبادرة حياة كريمة

تستمر وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة باقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وذلك بقري حياة كريمة بمركز كفر سعد بقري "السعدية البحرية - التفتيش ثان - الحسينية - الإبراهيمية، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وباشراف أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، وبالتعاون مع وزارتي "الشباب والرياضة، التربية والتعليم"، والمجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، وذلك خلال الفترة من 3 - 15 سبتمبر الجاري

لليوم الثاني اقيمت الأنشطة الثقافية والفنية للمبادرة بمدرسة أبو طالب المشتركة للتعليم الأساسي بقرية الحسينية، بحضور د..حنان موسى ، حيث لبي أطفال المدرسة دعوة أيمن الأفندي رئيس وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للعب لعبة السلم والدخان وهي مأخوذة من لعبة الأطفال "السلم والثعبان" احد الوسائل التعليمية للصندوق لتعليم الأطفال وتحذيرهم من التدخين والادمان، مع إجراء مسابقة بينهم للإجابة عن أسئلة عن حكاية الطفل عمر ورسائله للاعب محمد صلاح "الذي حكاها بلامس" والفائز منهم يحصل علي قصة "انت البطل" مهداة من الصندوق

بالتوازي استكمل مدربين الورش الفنية تدريبهم لسيدات وبنات القرية الذين تفاعلوا معهم وانتجوا عدد من المشغولات الفنية، شملت الورش : نشر وتفريغ نحاس تدريب رانيا المهدي، خيامية تدريب كريم خلف، تشكيل بسلك النحاس تدريب خالد عبد المجيد ، بالإضافة لورشة حلي واكسسوار تدريب حورية عصمت، حلي تراثي من بقايا الأقمشة للمدربة إيناس حسين، إعادة تدوير البرطمنات بعجينة السيراميك، تدريب شيرين عفيفي، اكتشاف مواهب في كل المجالات الفنية والادبية تدريب محمد بكر جيهان سبحان الله، رسم حر تدريب أشرف عبد الرحيم.



تضمنت الفاعليات إلقاء الشاعر أحمد راضي اللاوندي عضو إتحاد الكتاب، ورئيس رابطة الزجالين وكتاب الأغاني فرع دمياط، لقصيدتان "ياعندليب، إسمك في أول صف"، كما قدمت فقرة تحريك عرائس الماريونيت لجمال الشرنوبي، ومحمد راتب علي أغنية "ياحضرة العمدة، على حصل"، إضافة لتحريك عروسة المغني علي أغنية "نعناع الجنينة"

اختتمت الفعاليات فرقة علي مبارك للالات الشعبية بقيادة حمدي شعبان، حيث قدمت مجموعة من ألاغاني الشعبية وهي ياصباح الخير، صبح الصباح، مقتطفات من السيرة النبوية، علي أول درجة من السلم، أما براوة .

جاءت الفاعليات بحضور د. فادي سلامة مدير فرع ثقافة دمياط، حمدي سعيد مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية.