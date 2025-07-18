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مانشستر يونايتد يدفع 65 مليون إسترليني لضم الكاميروني بريان مبومو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يدفع 65 مليون إسترليني لضم الكاميروني بريان مبومو

بريان مبومو
بريان مبومو
حمزة شعيب

 وافق مانشستر يونايتد على التعاقد مع الجناح الكاميروني بريان مبومو، قادمًا من برينتفورد، في صفقة مبدئية تبلغ 65 مليون جنيه إسترليني، مع بند إضافي قابل للتحقيق بقيمة 6 ملايين جنيه.

وكشف المدير الفني الجديد روبين أموريم، عن رغبته في إصلاح الهجوم بعد موسم كارثي لم يحقق فيه الفريق أي نتائج تُذكر.

استقطاب مبومو يُعد ثالث صفقة، بعد ضم مهاجم وولفرهامبتون ماتيوس كونيا ومدافع باراجوياني شاب ديوغو ليون كلاعبين أساسيين في مشروع البناء الجديد.

مبومو (25 عامًا) تألق الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد، بتسجيل 20 هدفًا في 38 مباراة، ما أثار اهتمام أموريم بشكل خاص.

السرعة، والعمل متعدد المراكز، والقدرة على اللعب كجناح أو صانع لعب هجومي وجناح ثابت، جعلت من اللاعب خيارًا يلقى ترحيبًا كبيرًا داخل إدارة مانشستر يونايتد.

 أرقام مبومو 

انضم مبومو إلى برينتفورد عام 2019 من نادي تروا الفرنسي، وشارك قبل ذلك في 242 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، سجل خلالها 70 هدفًا وصنع 51 تمريرة حاسمة.

وساهم بشكل بارز في صعود النادي إلى الدوري الممتاز عام 2021 وبعدها في احتلال المركز العاشر في موسم 2024-2025.

وتعاقد اليونايتد مع مبومو والجديد كونيا جاء رغم فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ما كلف النادي خروقات مالية كبيرة تجاوزت 70 مليون جنيه.

قرار أموريم جذب صفقة مزدوجة القوة الهجومية بهدف تقديم دفعة نوعية للفريق.

ومن المتوقع أن يخضع مبومو للفحص الطبي خلال الساعات القادمة، قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء للانخراط في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، استعدادًا لظهوره الأول بقميص "الشياطين الحمر".

بريان مبومو مانشستر يونايتد برينتفورد

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