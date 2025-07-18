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ChatGPT Agent: مساعدك الذكي ينفذ المهام نيابة عنك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ChatGPT Agent: مساعدك الذكي ينفذ المهام نيابة عنك

ChatGPT
ChatGPT
احمد الشريف

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ChatGPT Agent، وهي أداة ذكية قادرة على أداء مهام معقدة متعددة الخطوات باستخدام "حاسوب افتراضي" داخل ChatGPT نفسه. 

وتمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للوكيل الآن ألا يكتفي بالتفكير والتوليد النصي فقط، بل يبدأ بفعل الأفعال بما في ذلك تصفح الويب وتحريك المتصفح والأوامر البرمجية وتعديل المستندات والصيغ.

واجهة Agent Mode تُفعّل فيه التحكم بالتطبيقات

يمكن للمستخدمين الذين يشتركون في الخطط المدفوعة (Pro، Plus وTeam) تفعيل “Agent Mode” داخل ChatGPT. 

وبمجرد التفعيل، يعمل الوكيل داخل بيئات افتراضية تحاكي الحاسوب، ويستخدم أدوات مثل المستعرض، محرر الشرائح، ملفات الجداول، وغيرها، بغرض تنفيذ المهام تلقائيًا مع إشراف المستخدم الكامل .

مهام يومية وعملية: من الحجوزات إلى التقارير

في الفيديو التوضيحي، أظهر الوكيل قدرته على استعراض التقويم، تحديد مواعيد متاحة ثم حجز طاولة في مطعم بناءً على تقييم النجوم. أيضًا، يمكنه شراء مكونات وجبة، إعداد عروض تقديمية، أو حتى تحرير مستندات تقنية دون تدخل المستخدم يدويًا إلا للخطوات الحساسة مثل تسجيل الدخول أو تأكيد الدفع 

الحماية أولية: لا إجراءات دون إذنك

أدركت OpenAI مخاطر السماح للوكيل بالتحكم في التطبيقات، لذا قامت ببناء نظام أمني صارم: يطلب الوكيل إذن المستخدم قبل أي إجراء حاسم أو غير قابل للاسترداد، ويرفض المهام المشكوك فيها مثل تحريك الأموال أو تحويل البيانات الحيوية. يمكن للمستخدم في أي لحظة إيقافه، التحكم في التصفح، أو استعادة السيطرة الكاملة.

متوفر عالميًا باستثناء الاتحاد الأوروبي حالياً

الأداة متاحة الآن في معظم الدول، لكنها ما تزال غير متاحة في الاتحاد الأوروبي وسويسرا حتى الآن، بسبب القيود التنظيمية. OpenAI تعهدت بإطلاقها لاحقًا لهذه المناطق. في الوقت الحالي، يُسمح باستخدامها فقط من خلال أدوات الرد (Tools Dropdown→Agent Mode) في ChatGPT للأعضاء المدفوعين .

ويمثل إطلاق ChatGPT Agent تحولًا جوهريًا، حيث يمتد دور المساعد الافتراضي من تقديم النصائح والمعلومات إلى تنفيذ المهام الحقيقية، عبر واجهة تحكم بصيغة الحاسوب الافتراضي. إذا كنت من مشتركي ChatGPT Pro أو Plus أو Team، فأنت اليوم أمام مساعد ذكي يمكنه أداء أعمالك البسيطة والمعقدة تحت إشرافك الكامل.

ChatGPT ChatGPT Agent مجال الذكاء الاصطناعي

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