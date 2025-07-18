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اتحاد بشبابها يستعرض أفكاره البناءة لخدمة مصر في ضيافة القومي للمرأة | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد بشبابها يستعرض أفكاره البناءة لخدمة مصر في ضيافة القومي للمرأة | صور

القومي للمرأة يستقبل وفد من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة
القومي للمرأة يستقبل وفد من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة
أمل مجدى

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفد من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، ومحمد محمود رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، ودينا حسين مقرر مناوب لجنة الشباب بالمجلس، والدكتورة نورا حنا رئيسة وحدة للمرأة بإتحاد "بشبابها" وزارة الشباب والرياضة،والدكتورة ماريا لوندي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومنسق عام بني سويف،  وعدد من أعضاء لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وممثلي الاتحاد، ومجموعة من الفتيات من ذوي الإعاقة، وعدد من ممثلي الأمانة العامة بالمجلس.

و افتتحت  المستشارة أمل عمار  اللقاء بتقديم الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، لما تبذله من جهود حثيثة لتعزيز تمكين المرأة والفتاة المصرية، والنهوض بدورها في مختلف المجالات،  مشيرة إلي بروتوكول التعاون الذي أبرمه المجلس مع الوزارة الشباب والرياضة فى هذا السياق.

كما أعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بتواجد شابات وشباب إتحاد "بشبابها" من جميع محافظات مصر في هذا اللقاء من قلب المجلس القومي للمرأة.

وأضافت المستشارة أمل عمار أنه في إطار المأسسة واهتمام الدولة بالشباب، فإن المجلس القومي للمرأة يضم فى تشكيله لجنة للشباب تُعنى بدعم مشاركة الشباب في قضايا المرأة، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم المبتكرة في صياغة المبادرات والبرامج التي تخدم المجتمع،  وتحرص اللجنة على التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التوعوية والتثقيفية المشتركة، التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة.

كما أشارت المستشارة أمل عمار الى أن المجلس يحتفل هذا العام بمرور ٢٥ سنة علي إنشائه ، مؤكدة على ما يشهده ملف تمكين المرأة من طفرة كبيرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي آمن أن أي نجاح علي الأرض تشارك فيه المرأة المصرية.

فيما رحبت الدكتورة نسرين البغدادي بالشابات والشباب ممثلي الاتحاد صانعات وصناع المستقبل، مضيفة أن مصر محمية بقدرة ربنا وقوة شبابها، حيث أن وعى الشابات والشباب هو السبيل لحماية مستقبل الوطن.

فيما أكدت دينا حسين أن لجنة الشباب بالمجلس تأسست منذ ١٢ عاماً، واستعرضت إنجازاتها التي تتضمن إطلاق بعض البرامج الهامة بالتعاون مع جهات شريكة  منها "برنامج المقبلين علي الزواج"، وبرامج هى تقود وقادة المناخ : معا لمستقبل أخضر ومستدام، وبنان بصمة كل مبدعة ، علاوة على إطلاق المسرحية التوعوية"حل الضفائر" بهدف معالجة القضايا المجتمعية الخاصة بالمرأة.

وأكد محمد محمود على أن استجابة المجلس لاستقبال شابات وشباب الاتحاد والاستماع الى مبادراتهم تؤكد تقديره لأهمية دور الشباب فى المجتمع ، موضحا أن هذا اللقاء يستهدف عرض الفكر الشبابي بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرضت الأستاذة صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام قرار إنشاء المجلس، وقانون تنظيم عمله ، وتشكيله واختصاصاته،ولجانه وفروعه بجميع المحافظات،  كما استعرضت دور المجلس،و انجازاته، والإطار الإستراتيجي لتمكين المرأة في مصر .

فيما عرضت الدكتورة نورا حنا  دور وحدات المرأة باتحاد بشبابها، مؤكدة أنها تهدف إلي تمكين المرأة المصرية في مختلف مراحلها العمرية، واكتشاف وإعداد قيادات نسائية شبابية، كما استعرضت  الأهداف الفرعية وأنشطة الوحدة.

تضمن اللقاء عرض مبادرات الاتحاد ومنها "وحدة المرأة"، "سفيرة"، "بذاتها"، "هي المجتمع"، "دولاب الجدة أمينة"، "لسة بدري...؟"، "صنعة"، و"هي مصر"، "الوعي الرقمي"، و"بإيدينا نقدر"، كما تضمن اللقاء فقرة دعم نفسي وتشجيع مترجمة بلغة الإشارة للفتيات ذوى الإعاقة بالاتحاد،
فضلا عن مناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين المجلس والاتحاد، واختتم اللقاء بصورة جماعية .

القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة اتحاد بشبابها وحدة المرأة المرأة المصرية

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