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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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هل يجب التوقف عن أكل البيض لحماية القلب؟.. دراسة تشكف مفاجأة

هل يجب التوقف عن أكل البيض لحماية القلب؟
هل يجب التوقف عن أكل البيض لحماية القلب؟
عبد العزيز جمال

أزاحت دراسة أسترالية حديثة الستار عن نتائج غير متوقعة قد تغير المفهوم الغذائي السائد لعقود، مؤكدة أن تناول البيض، حتى بمعدل بيضتين يوميًا، لا يؤدي إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وأن السبب الرئيسي لارتفاع الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب يعود إلى الدهون المشبعة وليس إلى الكوليسترول الموجود في البيض.

البيض لا يُشكل خطرًا

أوضح الباحثون من جامعة جنوب أستراليا أن دراستهم تُعد الأولى عالميًا التي تفصل بشكل علمي دقيق بين تأثير الكوليسترول الغذائي وتأثير الدهون المشبعة على مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. 

وقد نشرت نتائج الدراسة المذهلة في مجلة American Journal of Clinical Nutrition، إحدى أبرز الدوريات العلمية المتخصصة في التغذية الإكلينيكية.

عناصر غذائية فريدة في البيض 

يُعد البيض من الأطعمة التي لطالما أثارت الجدل بين خبراء التغذية، بسبب احتوائه على كمية ملحوظة من الكوليسترول الغذائي، حيث كان يُعتقد أنه يرفع الكوليسترول الضار ويزيد من خطر أمراض القلب والشرايين. 

لكن في الوقت ذاته، يتميز البيض بتركيبته الغنية بالعناصر المغذية، من بروتين عالي الجودة إلى فيتامين D، ومعادن مثل الفوسفور والسيلينيوم، ما يجعله من الأغذية التي يصعب تجاهل فوائدها الصحية.

تصميم دقيق للدراسة: 3 أنظمة غذائية لمقارنة التأثيرات

شملت الدراسة 61 مشاركًا من البالغين، بمتوسط عمر 39 عامًا، وجميعهم كانوا يمتلكون مستويات كوليسترول ضار أقل من 3.5 مليمول/لتر في بداية البحث.

 وتم توزيعهم عشوائيًا على ثلاثة أنظمة غذائية متساوية في السعرات الحرارية، لمدة 5 أسابيع لكل نظام:

النظام الأول: عالي الكوليسترول الغذائي ومنخفض الدهون المشبعة، ويشمل تناول بيضتين يوميًا

النظام الثاني: منخفض الكوليسترول وعالي الدهون المشبعة، دون بيض

النظام الثالث: عالي الدهون المشبعة وعالي الكوليسترول، مع تناول بيضة واحدة فقط أسبوعيًا

بعد انتهاء كل مرحلة، خضع المشاركون لقياسات دقيقة لمستويات الكوليسترول ومؤشرات صحية أخرى.

النتائج الصادمة

جاءت النتائج حاسمة، إذ تبين أن تناول بيضتين يوميًا في إطار نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة ساهم بشكل ملحوظ في خفض الكوليسترول الضار مقارنة بالنظام الغني بالدهون المشبعة الذي شمل فقط بيضة واحدة أسبوعيًا. 

أما النظام الذي كان منخفض الكوليسترول وعالي الدهون المشبعة فلم يُظهر أي تأثير يُذكر على مستويات الكوليسترول، ما يدعم بقوة فرضية أن الدهون المشبعة هي السبب الحقيقي وراء ارتفاع الكوليسترول وليس البيض.

البيض بريء من تهمة الإضرار بالقلب

قال الدكتور جون باكلي، الباحث الرئيسي في الدراسة: "لقد آن الأوان لإعادة النظر في السمعة السلبية التي لحقت بالبيض لعقود بسبب نصائح غذائية قديمة، فالبيض غني بالكوليسترول نعم، ولكنه منخفض جدًا في الدهون المشبعة".

وأضاف في تصريحات عبر موقع الجامعة: "قدمنا أدلة قاطعة بأن البيض لا يُشكل تهديدًا لصحة القلب كما كان يُعتقد. 

عندما تُفكر في وجبة الإفطار، البيض ليس ما ينبغي أن تقلق بشأنه، بل اللحم المقدد أو السجق المصاحب له، فهما يحتويان على نسب عالية من الدهون المشبعة، والتي تُعد الخطر الحقيقي على القلب".

ماذا تعني نتائج الدراسة للمستهلك؟

تشير الدراسة إلى أن تناول البيض ضمن نظام غذائي صحي ومنخفض الدهون المشبعة قد لا يُشكل أي خطر على القلب، بل ربما يكون مفيدًا. 

وهذا يعيد تقييم مكانة البيض في النظام الغذائي، ويؤكد أهمية التركيز على جودة الدهون المستهلكة يوميًا.

البيض الكوليسترول الموجود في البيض الكوليسترول الكوليسترول الضار الدهون المشبعة

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