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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يومياً؟.. رقم 5 حلم الرجال والسيدات

فوائد تناول البيض يوميا
فوائد تناول البيض يوميا
رشا عوني

يعتبر البيض أفضل الوجبات الصحية الغنية بالفيتامينات وكل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، وهو افضل أنواع البروتين وأرخصها ، وهناك العديد من فوائد تناول البيض يومياً سواء على الإفطار او في الغداء كنوع من البروتين . 

ويتساءل الكثير عن ماذا يحدث بجسمك عند تناول البيض يومياً؟ ،، وهو ما نستعرضه معكم في السطور التالية .. 

فوائد تناول البيض 

١- زيادة مستويات فيتامين : يشتهر البيض بغناه بفيتامين D، لذا فإن تناوله يومياً يساعد على زيادة إطلاق الجينات التي تنظم جهاز المناعة وتفرز الهرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين.

فوائد تناول البيض يوميا 

2. يعزز مستوي الكولسترول

صفار البيض، يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 186 ملجم من الكوليسترول الغذائي.

فوائد البيض للعظام 

٣- تقوية العضلات والعظام

يستخدم الجسم البروتينات لتوليد جميع أنواع الجزيئات والأنسجة الهيكلية والوظيفية، لذلك من الضروري دمجها في النظام الغذائي. تحتوي بيضة واحدة على حوالي 6 غرامات من البروتين بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الأمينية الأساسية التي تسمح للجسم بالاستفادة الكاملة من كميات البروتين التي تحتوي عليها. ويساعد الاستهلاك الكافي للبروتينات على تعزيز كتلة العضلات و تحسين صحة العظام 

فوائد البيض للنظر 

4. يساعد البيض في الحفاظ على البصر، و يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين ، وهي مضادات أكسدة مفيدة تساعد في تقليل خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي في العين، كما يحتوي البيض على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو مفيد لصحة العين

٥- إبطاء شيخوخة الجلد، فالأحماض الأمينية الموجودة داخل البيض تعمل على تجديد الخلايا وبالتالي إبطاء تأثير شيخوخة الجلد، حيث إن صفار البيض يحتوي على الكولاجين الضروري لتجديد الجلد .

فوائد تناول بيضتين يوميا

الفيتامينات الموجودة في البيض 

٦-. البيض يحتوي علي عدد من الفيتامينات أ، ب5، ب12، د، ه، ك، ب6على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، إلا أن البيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا مهمًا في نظام غذائي متوازن

هل يزيد البيض من الشعور بالشبع؟

٧- الشعور بالشبع لفترة أطول

قد تمنح الكثير من الأطعمة الأخرى شعورا أفضل بالشبع، لكن يأتي البيض كخيار مثالي لأنه يعطي الجسم مزيجا من البروتين والدهون. 

وبالتالي يساعد الحرص على تناول البيض يومياً في التقليل من استهلاك الأطعمة والوجبات الخفيفة على المدى القصير بشكل ملحوظ.

فوائد البيض للمخ 

٨- تحسين وظائف المخ

يمكن أن يسهم تناول البيض يومياً بتحسين أداء الدماغ، حيث يساعد على تنشيط إفراز الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي يلعب دور المرسل الكيمياوي في الذاكرة. يتم إنتاج الأسيتيل كولين من مادة الكولين، وهي مادة مهمة للغاية ترتبط في كثير من الأحيان بفيتامينات B. 

لذا فإن تناول البيض يمنح الجسم مادة الكولين مما يساعد في بناء أغشية الخلايا وفي إنتاج جزيئات الإشارة داخل الدماغ.

فوائد البيض فوائد تناول البيض يوميا فوائد البيض للبشرة فوائد البيض للمخ فوائذ البيض للعظام

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