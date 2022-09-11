الجمارك: ما يتم تداوله من ارتفاع أو انخفاض الدولار الجمركي عار من الصحة

أكد محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، أنه لا يوجد ما يسمى بالدولار الجمركي حاليا، لأنه لا يوجد ما يتم تداوله حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك أو غيره.



وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن كل ما يتم تداوله من ارتفاع أو انخفاض لقيمة الدولار الجمركي، فهو كلام عار من الصحة وغير دقيق أو صحيح.





وأشار أن سعر الدولار الجمركي، هو نفس سعر الدولار العادي المعلن من البنك المركزي، ويتم تعديله طبقا للأسعار المعلنة يوميا من البنك المركزي دون أي تغيير أو تعديل.

ونوه أننا نؤكد للمتعاملين مع المصلحة هو ذاته الدولار المعلن من البنك المركزي ولا يوجد أي تغيير فيه، كاشفا أن تأثير سعره أنه دائما إيجابي، لأنه عند الارتباط بالأسعار المعلنة، فهو سعر موجود ومعلن للكافة، ولا يوجد له أي تأثير إلا تأثير إيجابي وواضح لعدم خلق أي نوع من أنواع الزعزعة في الأسواق وحركة التجارة الدولية.