نشرة المرأة .. 4 أسباب لألم الفك لا تتجاهليها.. الكلاب الأكثر عرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح إنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية متجسّدة وتميل بالتالي إلى الشعور بالتفاؤل والأمل والغبطة، فتفيض فرحاً وسعادة على كل من حولك. تواجه الحياة بثبات وقوة وثقة عالية بالنفس.

أنت تستخدم فكك في أي وقت تتحدث فيه أو تأكل أو تشرب أو تبتلع لذلك ، إذا استيقظت مع ألم في الفك ، فقد يكون ذلك مرهقًا ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض بما في ذلك آلام الوجه وآلام الأذن والصداع.

يعتبر تشخيص آلام الفك أمرًا صعبًا ، حيث يمكن أن يكون ناتجًا عن عدد من العوامل ، بما في ذلك مشاكل الأسنان أو تلف الأعصاب أو الالتهابات أو الإصابة أو الأورام ، كما تقول الدكتورة ياسمين جلال ، أخصائية الأذن والأنف والحنجرة في نظام ميموريال هيرمان الصحي .

تتراوح درجة حرارة جسم الكلب الطبيعية بين 100.5 و 102.5 درجة فهرنهايت يصابون بضربة شمس إذا ارتفعت درجة حرارة أجسامهم لدرجة أنهم لا يستطيعون تنظيمها بعد الآن ، وهي حوالي 105 درجة فهرنهايت أو أعلى.

كشف موقع هيلثي عن سببان لضربة الشمس في الكلاب ، وهما:

الحرارة الجهدية بسبب النشاط البدني الشاق ، أو

الحرارة البيئية الناتجة عن التعرض للظروف الحارة والرطبة

تمامًا كما هو الحال عند البشر، تشكل ضربة الشمس تهديدًا لحياة الكلاب لأنها قد تسبب تلفًا واسعًا للأعضاء ضع في اعتبارك أن الكلاب السميكة وذات الوزن الزائد معرضة بشكل أكبر للإصابة بضربة الشمس.



أعراض ضربة الشمس في الكلاب

اللهاث أمر طبيعي لأنها الطريقة الرئيسية التي تنظم بها الكلاب درجة حرارة الجسم. ولكن يجب أن تشك في ضربة الشمس إذا كان اللهاث:

يبدو أكثر حدة من المعتاد ، مع أنفاس أثقل ومجهدة

يرتبط بالخروج في الشمس لفترات طويلة

يحدث بعد نشاط بدني مكثف أو شاق للغاية